Казначейство США предупредило банки Британии о возможных санкциях против них

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банки Великобритании могут столкнуться с последствиями за сотрудничество с попавшими в список санкций США бизнесменами и компаниями, приводит агентство Блумберг слова представителя Казначейства США.

"Конечно, для финансовых институтов Великобритании, которые продолжат сотрудничать с этими людьми, могут будут последствия. Могут быть применены вторичные санкции", - приводит агентство слова заместителя секретаря Казначейства США Сигал Манделкер (Sigal Mandelker).

По ее словам, американская сторона может ввести дополнительные ограничения на любую компанию за сотрудничество с российскими бизнесменами и компаниями, попавшими в новый список санкций.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".