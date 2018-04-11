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Moody's: Пошлины США чреваты и косвенным отрицательным воздействием на экономику Китая


Экономика

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Прямое потенциальное воздействие планируемых США импортных пошлин в отношении товаров из Китая является ограниченным, однако более ощутимым может быть их косвенное влияние на сопряженные сектора экономики, следует из обзора международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Также президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

"Реализуемые торговые меры США затронут лишь относительно небольшую часть китайского экспорта в США, и мы ожидаем, что они окажут прямое, но ограниченное влияние на экономику Китая. При этом хотя прямые последствия пошлин в отношении конкретных секторов экономики на экспорт Китая и рост ВВП будет ограниченным, но может быть косвенное влияние на смежные сектора экономики, что существенно усилит их воздействие", - считает вице-президент Moody's Лиллиан Ли (Lillian Li).

Эксперты агентства поясняют, что в последние годы роль торговли в росте ВВП Китая уменьшилась, и в сочетании с меняющейся структурой торговли это привело к тому, что прямая уязвимость Китая к потенциальным шоковым ситуациям в торговле снизилась.

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