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Промпроизводство в Великобритании в феврале выросло на 0,1%, хуже прогноза


Мировая экономика / Экономика

 

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 0,1% по сравнению с январем, а в годовом выражении - на 2,2%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста в месячном выражении на 0,4%, а в годовом - на 2,9%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале в месячном выражении снизился на 0,2%, что стало первым снижением этого индикатора с марта 2017 года. В годовом выражении показатель продемонстрировал рост на 2,5%. Ожидалось, что в месячном выражении показатель вырос на 0,2%, в годовом - на 3,3%.

 

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