ЦБ РФ не покупал в понедельник валюту для Минфина, но месячный объем не меняется

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России не покупал в понедельник валюту для Минфина на внутреннем рынке, свидетельствуют данные регулятора. Как пояснили агентству "Прайм" в ЦБ, расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке, однако такое изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема.

Согласно опубликованным в среду данным ЦБ, регулятор не проводил во вторник, 10 апреля, расчетов по сделкам покупки/продажи валюты для Минфина. Поскольку в этих операциях используется инструмент с расчетами "завтра", это означает отсутствие таких сделок в понедельник, 9 апреля.

"Банк России обычно проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила равномерно в течение месяца, строго следуя заявкам Минфина. Однако в отдельных случаях расписание операций может быть изменено. В частности, небольшие заявки Минфина могут реализовываться в течении нескольких дней, а не всего месяца. В дни, когда рынок тонкий, к примеру, во время праздничных дней, когда биржа, тем не менее, работает, сделки могут совершаться в меньших объемах или не совершаться вовсе из-за недостатка ликвидности на рынке. Расписание также может меняться в случае высокой волатильности", - пояснили в ЦБ.

"При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила совершаются в полном объёме", - уточнил регулятор. Минфин ранее сообщал, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей.

В среду Минфин не прокомментировал отсутствие покупок валюты в понедельник, заявив лишь следующее: "Операции на валютном рынке, связанные с реализацией механизма бюджетных правил, проходят в обычном режиме. Объем операций был раскрыт в начале месяца согласно установленной процедуре. Агентом по проведению этих операций выступает ЦБ".

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 2,49 рубля - до 60,66 рубля, евро - на 2,32 рубля, до 73,7 рубля на фоне новых санкций США против российских чиновников, бизнесменов и их компаний и из-за обострения ситуации в Сирии.