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Медведев: Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается, решения назрели


Пенсионная реформа / Экономика

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В своем отчете перед нижней палатой парламента премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что вопрос повышения в стране пенсионного возраста обсуждается, резких и непродуманных решений в этой сфере быть не должно. Однако такого рода решения уже назрели, заявил он.

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018Медведев: Пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет надо пересмотреть

"При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться", - ответил премьер-министр на вопросы депутатов Госдумы по теме повышения пенсионного возраста.

Он пояснил, что этот вопрос - вопрос повышения пенсионного возраста - сложный и очень важный, обсуждение которого проходит совместно с законодателями и экспертным сообществом на протяжении последних десяти лет.

"Если говорить о моменте установления пенсионного возраста, то это произошло в 1930-е годы, когда продолжительность жизни в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас", - указал Медведев, добавив, что в те годы средняя продолжительность жизни составляла 39-41 год.

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