FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Орешкин не исключил, что ослабление рубля может ускорить инфляцию в РФ


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Влияние ослабления рубля на инфляцию возможно, если оно будет долгосрочным и устойчивым, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Если это (ослабление - ред.) будет долгосрочным и устойчивым", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с оценкой ЦБ, что 10%-ное падение рубля может повысить инфляцию в РФ на 1 процентный пункт.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в МосквеКак ЦБ защитит рубль от обвала и бегства инвесторов

В среду глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов заявил, что ослабление курса рубля к доллару на 10% может повысить инфляцию в РФ на 1 процентный пункт. По его словам, эффект от ослабления курса рубля будет проявляться дольше, чем раньше.

Рубль с начала этой недели резко слабеет к доллару и евро на фоне новых санкций США против РФ. В среду доллар и евро впервые с 2016 года подскочили выше психологических отметок в 65 рублей и 80 рублей соответственно после заявлений президента США Дональда Трампа по Сирии.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ