Орешкин не исключил, что ослабление рубля может ускорить инфляцию в РФ

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Влияние ослабления рубля на инфляцию возможно, если оно будет долгосрочным и устойчивым, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Если это (ослабление - ред.) будет долгосрочным и устойчивым", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с оценкой ЦБ, что 10%-ное падение рубля может повысить инфляцию в РФ на 1 процентный пункт.

В среду глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов заявил, что ослабление курса рубля к доллару на 10% может повысить инфляцию в РФ на 1 процентный пункт. По его словам, эффект от ослабления курса рубля будет проявляться дольше, чем раньше.

Рубль с начала этой недели резко слабеет к доллару и евро на фоне новых санкций США против РФ. В среду доллар и евро впервые с 2016 года подскочили выше психологических отметок в 65 рублей и 80 рублей соответственно после заявлений президента США Дональда Трампа по Сирии.