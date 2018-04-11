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Курс доллара в Венесуэле вырос за день на 10% и превысил 400 тыс боливаров


Мировая экономика / Экономика

МЕХИКО, 11 апр - ПРАЙМ. Курс доллара США на черном рынке Венесуэлы в среду впервые превысил 400 тысяч боливаров, достигнув отметки в 410 тысяч.

По данным портала Dolar Today, отслеживающего ситуацию с нелегальным курсом обмена, еще во вторник за доллар давали 371 тысячу боливаров. Таким образом, за сутки курс национальной валюты Венесуэлы обвалился более чем на 10%.

При этом официальный курс в дополнительной системе обмена DICOM по-прежнему остается на уровне 49,6 тысячи боливаров.

Еще 7 апреля за доллар США давали 305 тысяч боливаров. В конце марта курс составлял 231 тысячу.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Ранее резидент Николас Мадуро объявил о предстоящей с 4 июня деноминации боливара.

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