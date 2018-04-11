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США выступают за правильное регулирование криптовалют


Мировая экономика / Экономика

ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Регуляторы США не выступают против применения криптовалют при взаиморасчетах, но стремятся к тому, чтобы они не использовались при финансировании терроризма или спекуляциях, заявил в рамках слушаний в комитете по расходам в палате представителей США глава Минфина Стивен Мнучин.

"Мы не против криптовалют. Мы хотим их правильного правоприменения", - сказал он, уточнив, что криптовалюты должны подчиняться тем же законам, что и любые другие транзакции с другими валютами.

По мнению Мнучина, нельзя допускать, чтобы криптовалюты использовались для спекуляций, финансирования терроризма или других противоправных действий.

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