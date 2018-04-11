Глава Минфина США считает, что не стоит вводить санкции против госдолга РФ

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина США Стивен Мнучин согласен с рекомендацией ведомства, согласно которой Вашингтону не следует вводить санкции против суверенного долга России, передает агентство Блумберг.

В феврале Блумберг опубликовал доклад Минфина США, в котором ведомство предупредило, что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор. При этом американский Минфин признает, что это может спровоцировать и ответные меры России против интересов США.

США в августе 2017 года приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны были до конца января 2018 года представить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.

Также документ предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.