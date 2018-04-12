СМИ: Недобросовестные компании используют "золотые парашюты" для вывода средств

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Недобросовестные компании взяли на вооружение выплаты "золотых парашютов" для вывода средств, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Собеседник газеты в банке топ-50 пояснил, что речь идет о случаях, когда небольшие компании переводят крупные суммы на счет физлица с назначением платежа "выплата компенсации при увольнении". При этом, даже если банк сомневается в легальности операции, клиент представляет свои внутренние документы, в том числе, договор с клиентом, приказ о выплате "золотого парашюта", а в редких случаях даже платежку на уплату НДФЛ с этой суммы в размере 13%, ссылается газета на другого собеседника.

В то же время, по словам члена совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета федерации Евгения Корчаго, 13% - это небольшая плата за вывод средств, на черном рынке расценки за подобную услугу выше.

По словам сопредседателя комитета Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексея Тимошкина, при подобном выводе средств со счета компании банкам сложно доказывать сомнительность сделки. При этом физлица в большинстве своем не имеют сомнительных признаков, кроме того, размер компенсации компания вольна определять сама. Если дело доходит до суда, то решение зависит от субъективного взгляда судей на одну проблему, и потому решения могут быть диаметрально противоположны.

В итоге банкам приходится действовать на свой страх и риск, ставя в зависимость спорность операции по выплате "золотого парашюта" от других факторов, указывающих на сомнительность деятельности компании. Но это не всегда срабатывает. Если банк пропустит подобную трансакцию, считая ее зарплатой, то может получить претензии за недостаточную бдительность. В итоге складывается ситуация, в которой фактически любое решение банка относительно сомнительных компенсационных выплат при увольнении сотрудников чревато рисками.

Отмечается, что внести ясность в ситуацию мог бы ЦБ, который устанавливает критерии сомнительной деятельности с точки зрения антиотмывочного закона. Но там газете сообщили, что в каждом конкретном случае банки самостоятельно осуществляют оценку риска клиента на основе анализа имеющихся документов, сведений и информации в соответствии с правилами внутреннего контроля, руководствуясь законодательством и нормативными актами.