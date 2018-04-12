ЦБ: Повышение волатильности рубля может вызвать рост инфляционных ожиданий

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Повышение волатильности рубля может привести к росту инфляционных ожиданий в России, сообщил журналистам замглавы департамента ДКП ЦБ Андрей Липин в кулуарах XIX Апрельской конференции.

США в пятницу ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало резкое падение курса рубля. Так, курс доллара в среду поднимался выше 65 рублей, а евро — выше 80 рублей.

"История показывает, что инфляционные ожидания у нас сейчас не заякоренные. Конечно, повышение волатильности, повышение неопределенности может повлиять на увеличение инфляционных ожиданий, может такое быть", — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии апрельских событий на инфляционные ожидания россиян.

"Но мы не гарантируем, что они повысятся. У нас были примеры в истории, что волатильность росла, а инфляционные ожидания не посыпались. Все будет зависеть от длительности периода нестабильности", — добавил Липин.