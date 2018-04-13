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Семашко: Газовый вопрос еще открыт для Минска, в апреле-мае дискуссия с РФ продолжится


Газ / Компании / Экономика

КРАСНОЯРСК, 13 апр - ПРАЙМ. Газовый вопрос остается открытым для Белоруссии, не позднее мая дискуссия с РФ продолжится, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко в ходе Красноярского экономического форума.

"У нас осталась открытой (темой - ред.) цена по газу. Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда союзное государство, например, на границе со Смоленской областью Белоруссия (платит - ред.) более чем в два раза за газ больше, чем в Смоленской области... Мы не позднее мая месяца продолжим эту дискуссию", - сказал Семашко.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.

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