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СМИ: Минэкономики опаздывает со сдачей трехлетнего макропрогноза


Экономика

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Министерство экономического развития России задерживает предоставление финансовому ведомству трехлетний макропрогноз социально-экономического развития. Как пишет газета "Ведомости", МЭР должно был передать документ не позднее 5 апреля, но до сих пор не отправило.

Несколько федеральных чиновников сообщили изданию, что Минэкономики направило в Минфин только уточненный макропрогноз на текущий 2018 год. А вот с параметрами документа на 2019–2021 годы сложнее: ведомство их еще дорабатывает.

Как следует из графика подготовки законов к проекту федерального бюджета, утвержденному первым вице-премьером Игорем Шуваловым, в срок до 10 апреля текущего года все главные параметры трехлетнего прогноза уже должны были поступить в правовую комиссию.

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