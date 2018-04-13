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Дворкович: Санкции не помешают РФ выполнить поставленные президентом задачи


Экономика

КРАСНОЯРСК, 13 апр - ПРАЙМ. Россия несмотря на возможные помехи извне реализует задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на пленарной сессии Красноярского экономического форума.

Говоря о геополитической напряженности, в частности о новых санкциях США против РФ, Дворкович сказал: "Мы те задачи, которые поставлены, реализуем, решим в любом случае, что бы ни произошло. И наиболее быстро и эффективно мы это сделаем, если будем делать в партнерстве, вместе, я имею в виду партнерство как внутри страны, так и вовне, с нашими ближайшими партнерами, такими как Беларусь, и партнерами из других стран".

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).

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Санкции против РФ

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