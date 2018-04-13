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Глава отвечающей за санкции структуры Минфина США уйдет в отставку в мае


Экономика

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Руководитель Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) финансового ведомства Соединенных Штатов Джон Смит покинет свой пост в начале мая текущего года. Об этом сообщается в сообщении Минфина США.

Временно исполняющим обязанности главы ведомства будет заместитель Смита - Андреа Гаки.

Причины ухода Смита с поста главы ведомства не указываются, однако, как пишет The Wall Street Journal, эта отставка связана с личными причинами.

отмечается, что Смит стоял во главе ведомства, которое отвечает за применение экономических санкций, с февраля 2015 года, всего в OFAC он проработал 11 лет.

Управление по контролю за иностранными активами или OFAC является подразделением Минфина США, которое специализируется на вопросах планирования и применения экономических и торговых санкций, исходя из целей обеспечения американской национальной безопасности и внешней политики.

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