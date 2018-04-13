СНБО Украины на следующей неделе примет решение по санкциям против бизнеса РФ

КИЕВ, 13 апр - ПРАЙМ. Украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) примет решение по новым санкциям в отношении российских бизнесменов на следующей неделе. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе ежегодного Киевского форума по безопасности.

"По поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продлены санкции против РФ и продублированы санкции, которые приняли США и другие европейские страны", - заявил Турчинов.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.