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Меры на санкции США не будут распространяться на лекарства, аналогов которых нет в РФ


Компании / Экономика / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Проект ответных мер России на введенные неделей ранее санкции США, предложенный Госдумой, подразумевает, что запрет на лекарства, аналогов которых не производится в нашей стране, распространяться не будет.

"Запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому правительством Российской Федерации. Указанный запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах", - отмечается в проекте нижней палаты парламента РФ.

Ранее вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что проект об ответных мерах России в ответ на введенные ранее санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также предполагается приостановка сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.

Документ предусматривает возможность введения российским правительством санкционных мер против американских товаров и граждан США, а также других стран, которые приняли аналогичные меры в отношении РФ. В частности, ответные меры затронут Францию, Великобританию и страны, которые имеют "определенную позицию" по Сирии.

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Санкции против РФ

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