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МЭА: Сделка ОПЕК+ принесла РФ и Саудовской Аравии в I квартале по $121 млн в день


Мировая экономика / Экономика
  • #Нефтяные насосы
    © fotolia.com, V. Yakobchuk

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Участники соглашения ОПЕК+, сокращая добычу нефти, продолжают зарабатывать на венской сделке дополнительные нефтяные доходы, а по итогам первого квартала текущего года самую большую выгоду вновь получили Россия и Саудовская Аравия, говорится в апрельском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Буровая установка МЭА: ОПЕК в марте выполнила соглашение на 163%, Россия - на 82%

"Сейчас абсолютно ясно, что страны, участвующие в сделке, продолжают зарабатывать больше, добывая при этом меньше. Так, Саудовская Аравия и Россия в первом квартале 2018 года получили самую большую выгоду, зарабатывая в день дополнительные 121 миллион долларов по сравнению с 2017 годом", - отмечает МЭА.

"В целом, производители из ОПЕК в сумме получали 372 миллиона долларов в день сверхдоходов", - уточняет агентство.

В проигрыше, однако, по итогам квартала осталась Венесуэла, добыча нефти в которой из-за внутреннего кризиса стремительно сокращается. Ее ежедневные потери составили около 2 миллионов долларов.

МЭА уже не в первый раз проводит подобную оценку сверхдоходов, которые удалось получить участникам соглашения ОПЕК+. Так, в январе агентство сообщало, что в 2017 году страны также заработали на венском соглашении. При этом самые большие дополнительные доходы получала Россия - 117 миллионов долларов в день, тогда как Саудовская Аравия ежедневно зарабатывала дополнительные 100 миллионов долларов.

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Сокращение добычи нефти

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