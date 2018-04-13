Денбаза РФ в широком определении за март выросла до 15,478 трлн руб

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 15,478 триллиона рублей против 14,579 триллиона рублей на 1 марта, сообщил Банк России.

Таким образом, за март показатель вырос на 6,2%, или на 898,2 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (9,231 триллиона рублей на 1 апреля). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (1,824 триллиона рублей), обязательные резервы (507,4 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (2,787 триллиона рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (1,129 триллиона рублей).