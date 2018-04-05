Fitch: Санкции США могут оказать серьезное давление на российские компании

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Санкции США могут оказать существенное давление на российские компании, пишет агентство Fitch.

"Последние санкции США, объявленные против ряда российских компаний, физлиц и банка 6 апреля 2018 года, могут оказать серьезное влияние на операции и финансовые профили этих компаний, ограничив их способность торговать и обслуживать свой долг в долларах", - говорится в сообщении Fitch.

Наиболее значимым негативным фактором для компаний, попавших в санкционный список, аналитики агентства называют ограничение возможности совершать операции в долларах - основной валюте товарно-сырьевых рынков. Так, около 80% общей выручки "Русала" в 2017 году пришлось на международные рынки, в том числе 10% - на американских клиентов. Теперь количество контрагентов, которые смогут предоставлять услуги по закупкам, маркетингу и финансированию, скорее всего, существенно сократится.

Вместе с тем в сообщении подчеркивается, что текущий баланс внешних расчетов России позволит удовлетворить потребности в иностранной валюте компаний, не попавших под санкции. Гибкость обменного курса рубля обеспечит необходимый амортизатор, которого не было в момент введения санкций в 2014 году.

Однако Fitch считает, что связанная с санкциями неопределенность и перспективы их возможного продления могут сдерживать инвестиции в российскую экономику и тем самым подрывать потенциальный экономический рост страны.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал"; Виктор Вексельберг и группа "Ренова"; а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Кроме того, санкции охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.