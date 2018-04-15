В Черногории подсчитали размер российских инвестиций за десять лет

ПОДГОРИЦА, 15 апр — ПРАЙМ. За десять лет Россия инвестировала в Черногорию около 4,5 млрд евро, заявил РИА Новости бывший почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич.

"За десять лет Россия привела в Черногорию, инвестировала, в том числе в туристическую отрасль, 3 млрд евро. Но (настоящая) цифра намного больше, она составляет 4,5 миллиарда евро, по моим сведениям. Так или иначе русские привезли в нашу страну 4,5 млрд евро. В ВВП российские инвестиции и российский туризм составляют 30%", — сообщил Джукич.

В то же время он отметил, что в последние годы инвестиционный климат в стране для российских денег меняется по политическим мотивам — из-за вступления страны в НАТО и ее проевропейской ориентации.

"Инвестициям препятствуют, инвестиции контролируются. Если знают, что инвестор русский… то эти инвестиции обречены на очень большой контроль. Все инспекции туда приезжают, проверки, людям не дают работать. В экономическом плане, к большому сожалению, это очень контролируется. Сейчас инвестиции из РФ поставлены все под большим знаком вопроса", — рассказал Джукич.

По его оценке, "ветку экономики под названием "Россия", на которой сидит Черногория, она пилит, пилит, пилит".