FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ РФ может повысить прогноз по инфляции на 2018 год


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Банк России может повысить прогноз по инфляции на 2018 год, однако, скорее всего, она уложится в последний прогноз регулятора в 3-4%, заявила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

В конце марта ЦБ скорректировал свой прогноз по инфляции на 2018 год до 3-4% с прежнего более узкого диапазона в 3,5-4%.

"Скорее всего, вверх. Судя по последним событиям, по последним цифрам по инфляции и по валютному курсу", - сказала Юдаева, отвечая на вопрос о возможном изменении ЦБ прогноза по инфляции.

"Но на сколько, мне сейчас сложно сказать, поскольку эластичность инфляции по курсу в последнее время снижалась и нужно провести некоторые дополнительные оценки, прежде чем мы сможем более точно говорить о том, какой будет прогноз", - добавила она.

По словам Юдаевой, прогноз может быть пересмотрен несколько вверх. "Хотя в последний раз мы давали достаточно большую "вилку" по прогнозу на этот год, поэтому нужно посмотреть, скорее всего, мы в эту "вилку" уложимся", - сказала она в кулуарах банковского форума "Казначейство 2018".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ