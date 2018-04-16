ЦБ РФ может повысить прогноз по инфляции на 2018 год

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Банк России может повысить прогноз по инфляции на 2018 год, однако, скорее всего, она уложится в последний прогноз регулятора в 3-4%, заявила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

В конце марта ЦБ скорректировал свой прогноз по инфляции на 2018 год до 3-4% с прежнего более узкого диапазона в 3,5-4%.

"Скорее всего, вверх. Судя по последним событиям, по последним цифрам по инфляции и по валютному курсу", - сказала Юдаева, отвечая на вопрос о возможном изменении ЦБ прогноза по инфляции.

"Но на сколько, мне сейчас сложно сказать, поскольку эластичность инфляции по курсу в последнее время снижалась и нужно провести некоторые дополнительные оценки, прежде чем мы сможем более точно говорить о том, какой будет прогноз", - добавила она.

По словам Юдаевой, прогноз может быть пересмотрен несколько вверх. "Хотя в последний раз мы давали достаточно большую "вилку" по прогнозу на этот год, поэтому нужно посмотреть, скорее всего, мы в эту "вилку" уложимся", - сказала она в кулуарах банковского форума "Казначейство 2018".