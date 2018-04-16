Трутнев: Решения по офшорной зоне во Владивостоке еще не принято

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - ПРАЙМ. Кабинет министров России еще не принял итоговое решение о создании на острове Русский во Владивостоке офшорной зоны. Об этом в понедельник сообщил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Давайте сначала зону создадим... Решение правительством окончательно не принято, как принято будет, мы вам расскажем", - ответил полпред на вопрос о том, когда создадут офшорную зону на острове Русский.

напомним, что 6 апреля США ввели новые санкции в отношении РФ. В новый список попали крупные российские бизнесмены и подконтрольные им компании.

На прошлой неделе "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что правительство РФ обсуждает проект создания в стране двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский.