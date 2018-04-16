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МЭР: Санкции США повлияют на экономику РФ только при долгом негативе на рынках


Экономика

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Новые санкции США повлияют на реальную экономику РФ только в случае долгосрочного негатива на финансовых рынках, говорится в бюллетене "Картина экономики" за апрель, подготовленном Минэкономразвития России.

"Введение новых санкционных мер в отношении российских компаний, бизнесменов и топ-менеджеров привело к повышению волатильности на финансовых рынках. Последствия для реального сектора российской экономики могут наступить только в случае долгосрочного сохранения негативных тенденций на финансовых рынках", - говорится в документе.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.

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Санкции против РФ

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