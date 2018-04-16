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Задолженность по зарплате в РФ за март увеличилась на 2,3%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 65 миллионов рублей, или на 2,3%, и на 1 апреля составила 2,86 миллиарда рублей, сообщил в понедельник Росстат.

В феврале, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ выросла на 4,5% — до 2,795 миллиарда рублей на 1 марта.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 1,007 миллиарда рублей или 35,2%, в 2016 году и ранее — 1,169 миллиарда рублей или 40,9%.

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