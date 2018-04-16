Объем розничных продаж в США в марте вырос на 0,6% к февралю, лучше прогноза

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в марте в месячном выражении вырос на 0,6%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя только на 0,4%.

Индикатор февраля был подтвержден на уровне 0,1%.

Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в марте вырос на 0,2% по сравнению с февралем.

Розничные продажи являются одним из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.