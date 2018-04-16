МЭР: Годовая инфляция в РФ в апреле может составить 2,3-2,6%

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ослабление рубля в первой половине апреля может транслироваться в инфляцию, только если окажется устойчивым, говорится в обзоре "Картина экономики. Апрель", подготовленном Минэкономразвития РФ. МЭР предполагает, что инфляция в РФ в апреле может составить 0,3-0,5% в месячном выражении и 2,3-2,6% - в годовом, отмечая в то же время неопределенность оценок из-за колебаний курса рубля.

"Ослабление рубля в первой половине апреля может транслироваться в инфляцию только в случае, если окажется устойчивым. В связи с этим оценка темпов инфляции в апреле характеризуется высокой степенью неопределенности, однако наиболее вероятно, что темп роста цен окажется в диапазоне 0,3–0,5% месяц к месяцу (2,3–2,6% год к году)", - говорится в документе.

Рубль с начала апреля упал к доллару на 8,1% на фоне новых санкций США против РФ. Сейчас курс составляет 62,2 рубля за доллар.

Как отмечают авторы доклада, за последний год эффект переноса валютного курса на инфляцию снизился до 0,07-0,1 (что означает, что устойчивое 10%-е ослабление рубля приводит к накопленному за 3 месяца росту инфляции на 0,7-1 п.п.). Краткосрочные колебания курса рубля в рост цен с высокой вероятностью не транслируются.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Орешкин уже говорил о том, что влияние ослабления рубля на инфляцию возможно, если оно будет долгосрочным и устойчивым.