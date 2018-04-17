ЦБ РФ 13 апреля вновь не покупал валюту для Минфина

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 13 апреля, вновь не покупал валюту для Минфина РФ на внутреннем рынке, свидетельствуют данные регулятора.

Согласно опубликованным во вторник данным ЦБ, регулятор не проводил в понедельник, 16 апреля, расчетов по сделкам покупки-продажи валюты для Минфина. Поскольку в этих операциях используется инструмент с расчетами "завтра", это означает отсутствие таких сделок в пятницу, 13 апреля.

ЦБ не покупал для Минфина валюту на внутреннем рынке с 9 апреля. Как пояснили РИА Новости в ЦБ, расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке, однако такое изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема. Минфин РФ, приостановив покупку валюты из-за ослабления рубля, пока не намерен пересматривать месячный объем операций, заявлял 11 апреля министр финансов Антон Силуанов.

В свою очередь, в четверг замглавы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин сообщил, что Банк России может в отдельные дни не покупать на рынке валюту для Минфина или уменьшать объемы, чтобы не повышать этими операциями волатильность рынка, однако не видит рисков невыполнения месячных заявок министерства. По его словам, регулятор будет покупать валюту для министерства и при устойчиво ослабившемся рубле, но считает важным не создавать этими операциями повышенной волатильности на рынке.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.

Министерство ранее сообщало, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день и суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей.