Орешкин считает, что формат работы Росимущества надо менять

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Изменение формата работы Росимущества может быть рассмотрено на Госсовете по управлению имуществом, этого требует изменение специфики деятельности ведомства по сравнению с 90-ми годами, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Очень важное событие - это Государственный совет по управлению имуществом, на котором хотелось бы обсудить перспективную форму для Росимущества. Эта форма должна видоизменяться, потому что, еще раз повторю, Росимущество - это уже не тот орган власти, который был в начале 90-х годов, который владел всей экономикой, совершал массовые, крупные сделки", - сказал Орешкин, выступая на коллегии Росимущества.

"Сейчас это более точечная история, и такие точечные истории надо делать гораздо умнее ... и надо смотреть, какие форматы изменения формы Росимущества сделать, чтобы достигнуть поставленных целей", - пояснил он.