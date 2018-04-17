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Минтруд РФ рассчитывает на увеличение пособия по безработице до прожиточного минимума


Экономика

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минтруд РФ рассчитывает на увеличение максимальной величины пособия по безработице до размера прожиточного минимума трудоспособного населения России и минимальной величины – до 30% от максимальной, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Минтруд разместил для общественного обсуждения проект о внесении изменений в закон о занятости населения, который подготовлен с учетом замечаний, полученных в ходе согласования его предыдущей редакции.

"По мнению Минтруда России, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволит увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице. По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, минимальной величины пособия по безработице – до 30% от максимальной", - сообщили в ведомстве.

Также предлагается "изменить сроки выплаты пособия по безработице и установить один период выплаты пособия по безработице всем признанным в установленном порядке безработными гражданам". В случае принятия данного федерального закона потребуется дополнительное выделение средств федерального бюджета, отметили в Минтруде.

В конце марта сообщалось, что Минтруд приступил к разработке закона, корректирующего условия и сроки предоставления пособия по безработице, планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу – январь 2019 года.

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