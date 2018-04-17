FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Титов: Источников роста экономики РФ, кроме нефти, нет


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Обновленный прогноз Минэкономразвития РФ говорит о стагнации в российской промышленности, а также продолжающейся зависимости экономики от цен на нефть, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Минэкономразвития на днях все же обновило макропрогноз на 2018 год. Рост ВВП ожидается по-прежнему чуть-чуть выше 2%. Но поскольку на промышленное производство надежды не возлагаются (прогноз роста понижен с 2,5% до 1,7%), то на помощь, как всегда, приходит нефть. В новый прогноз заложена среднегодовая цена в 61,4 доллара за баррель (в предыдущем было 43,8 доллара). А если бы не это, то здравствуй, полноценная стагнация", - сказал Титов РИА Новости.

По его мнению, в России до сих пор не создано источников роста экономики, кроме нефти. "Производить по-прежнему и опасно, а главное, невыгодно из-за возрастающих издержек и низкого спроса. По-прежнему мы плетемся в хвосте, и по-прежнему зависим от других", - отметил Титов.

В первом квартале годовые темпы роста промышленного производства, по данным Росстата, составили 1,9%. "Весь этот рост – благодаря добыче ископаемых и энергетике, которую подхлестнула аномально холодная погода. А обрабатывающая промышленность не выросла вообще", - указал бизнес-омбудсмен.

Согласно уточненному прогнозу Минэкономразвития, с которым в понедельник ознакомились РИА Новости, прогноз по росту промпроизводства на 2018 год ухудшен до 1,7% с ожидавшихся ранее 2,5%. По итогам 2017 года рост промышленности составил 1% (Минэкономразвития прогнозировало рост на 2%).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ