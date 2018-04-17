МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2018-2019 гг на уровне 3,2% и 3,3%

ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Украины в 2018 и 2019 годах на 3,2% и 3,3% соответственно, говорится в апрельском докладе МВФ World Economic Outlook.

Таким образом, фонд не изменил свои прогнозы по ВВП Украины по сравнению с октябрем прошлого года.

В феврале постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман не исключал, что рост ВВП страны в текущем году может быть и выше и ниже – в диапазоне 3-3,5% ВВП. Однако эти показатели ниже, чем в странах Европы, и украинцы не ощутят улучшения качества жизни, отмечал он.