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Снижение курса рубля россияне чаще объясняют новыми санкциями со стороны США


Экономика

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Жители Российской Федерации все чаще склонны объяснять снижение курса национальной валюты новыми санкциями по отношению нашей страны со стороны США. Как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 23% россиян видят причину именно в них.

"Наиболее распространенные объяснения ситуации на валютном рынке связаны с международной обстановкой/политикой. Так, около четверти опрошенных (23%) объясняют снижение курса национальной валюты антироссийскими санкциями", - отмечается в опросе.

8% респондентов считают, что снижение курса национальной валюты связано с внешнеполитической обстановкой. Еще 6% считают, что курс рубля связан с изменением мировых цен на нефть, еще столько же - видят причину в экономике РФ.

60% жителей России не обеспокоены нынешним ростом курса евро и доллара по отношению к рублю.

Как комментирует результаты исследования эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, весьма сдержанная реакция россиян на существенное снижение курса рубля в апреле вполне закономерна, так как это снижение давно ожидалось.

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