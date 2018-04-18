Matrix Capital: Долговой рынок РФ сейчас интересен для инвестиций

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский долговой рынок в настоящее время представляет собой интересный объект для инвестиций, считает партнер-основатель финансового бутика Matrix Capital Павел Теплухин.

"Апрель - удачное время для того, чтобы входить в российские облигации, в том числе в рублевые. Комбинация сегодняшнего обменного курса, например, с рублевой доходностью на рынке ОФЗ (облигаций федерального займа - ред.) такой привлекательной давно не была, и есть возможность повторить carry trade, который мы наблюдали в течение нескольких последних лет", - сказал он на встрече с журналистами.

По его словам, в валютных облигациях крупнейших российских корпораций, экспортеров, как правило, с инвестиционными рейтингами, также давно не наблюдалось таких доходностей к погашению, как сейчас. "Это очень удачное сейчас приобретение", - считает он.

Теплухин подчеркнул, что единственной страховкой от возможных российских рисков является широкая диверсификация, так чтобы в портфеле ни одна бумага не занимала больше 2-3%. "Ни одна из крупных российских компаний не застрахована от случайных событий, хотя бы такого уровня, которые случились в начале апреля...", - сказал он.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и их компании. В последние дни в СМИ также появлялась информация о возможных новых санкциях. Однако затем посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США, что новых санкций в ближайшее время не планируется.

По словам Теплухина, санкции не могут распространятся на контракты, заключенные до введения этих санкций. "Любая облигация - это контракт. По этому поводу, если и будут распространяться, то только на те ценные бумаги, которые выпущены после объявления санкций. В этом смысле, как бы цинично это ни звучало, новые санкции скорее будут иметь положительный эффект на те облигации, которые были выпущены до объявления санкций, и приведут к повышению цен на эти бумаги. Потому что предложение, очевидно, сокращается, а спрос, как минимум, нет, а может быть, и увеличивается. Обычно это приводит к повышению цены", - отметил он.