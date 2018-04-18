Недельная инфляция в РФ осталась на уровне 0,1%, несмотря на скачки рубля

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 10 по 16 апреля седьмую неделю подряд остается на уровне 0,1%, с начала года по 16 апреля цены выросли на 1%, сообщает в среду Росстат.

Рост цен не ускорился несмотря на обвал курса рубля из-за новых американских санкций, на фоне которого ритейлеры уже предупреждали о возможном повышении цен. США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, что вызвало массированные распродажи рублевых активов. Доллар по сравнению с закрытием торгов 6 апреля (58,18 рубля) на пике подскакивал на 11,8%, до 65,06 рубля - максимума с ноября 2016 года. Однако к закрытию 16 апреля рубль отыграл примерно половину потерь и доллар стоил уже 61,17 рубля.

Инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта и сохранялась на нем все последующие недели. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю, по данным Росстата, цены на сахар-песок выросли на 0,9%, свинину — на 0,6%, пшено, муку и маргарин — на 0,2-0,3%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,7%, пастеризованное молоко — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, морковь, помидоры — 1,4-3,6%, лук и яблоки — 0,8%. В то же время огурцы стали дешевле на 4,5%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, дизельное топливо — на 0,5%.