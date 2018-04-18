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ВВП Белоруссии в январе-марте вырос на 5,1%


Мировая экономика / Экономика / Компании

 

МИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-марте текущего года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Национальный статистический комитет Белоруссии.

В январе ВВП страны вырос на 4,6%, в январе-феврале - на 5,6%.

"Объем ВВП в текущих ценах составил 26 миллиардов белорусских рублей (около 12,7 миллиарда долларов), или в сопоставимых ценах 105,1% к уровню первого квартала 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным статкомитета, "индекс-дефлятор ВВП в первом квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,9%".

ВВП Белоруссии в 2017 году вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим годом при изначальном прогнозе роста на 1,7%. Правительство планирует, что в этом году ВВП вырастет на 3,5%. В 2016 году ВВП Белоруссии снизился на 2,6% при планах добиться небольшого роста — на 0,3%.

 

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