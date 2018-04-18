Китай: США и КНР нужно решать вопросы через ВТО, а не тарифную войну

ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Торговая война между США и Китаем может затянуться надолго. Чтобы этого не случилось, сторонам необходимо решать проблемы на площадке ВТО, а не за счёт создания новых барьеров, заявил ведущий экономист Банка развития Китая Лю Янг, выступая в среду в Брукингском институте в Вашингтоне.

"Я верю что это (тарифная война) надолго. Особенно в свете стратегии США по нацбезопасности. Там написано, что США готовятся к глобальной конкуренции, в первую очередь с Китаем. Этот процесс будет усиливаться", - сказал он.

Чтобы решить эту проблему, "необходимо следовать международным правилам и решать вопрос в рамках ВТО".

Он также добавил, что торговый дефицит, на который ссылаются США, "структурная проблема", связанная, в частности, с сильным долларом и низкими ставками.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.