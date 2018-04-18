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МЭР оценивает рост ВВП РФ в марте в 0,7%, в I квартале - 1,1%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. ВВП РФ в первом квартале 2018 года вырос на 1,1%, в марте рост замедлился до 0,7% с 1,3% в феврале, следует из подготовленной Минэкономразвития РФ картины деловой активности.

Согласно уточненным данным Минэкономразвития, в январе рост ВВП РФ составил 1,4%, в феврале - 1,3%.

Ранее в обзоре "Картина экономики за апрель", Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП РФ в феврале до 1,3% с 1,5%, в январе - до 1,7% с 1,9%.

"Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем-февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил минус 9,7% год к году (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне минус 0,3 процентного пункта) после околонулевой динамики в январе-феврале. Кроме того, по оценке, также значимый отрицательный вклад в марте внесла оптовая и розничная торговля (минус 0,2 процентного пункта)", — говорится в материалах, опубликованных в среду.

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