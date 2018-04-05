Forbes: Общее состояние богатейших бизнесменов РФ в 2017 г выросло на 5,4%

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Совокупное состояние двухсот богатейших российских предпринимателей в 2017 году выросло на 5,4%, или на 25 миллиардов долларов - до 485 миллиардов долларов, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106, сообщается на сайте Forbes.

"Несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций, для большинства его участников 2017 год выдался удачным: совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей выросло на 25 миллиардов долларов, до 485 миллиардов долларов, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106. Порог отсечения остался на прежнем уровне - 500 миллионов долларов, а "входной билет" в первую десятку подорожал до 12,5 миллиарда долларов (год назад - 12,4 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.

Как и годом ранее, лучшие результаты показали металлурги. Рейтинг возглавил основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. Лисин занимает первое место рейтинга уже в третий раз. Ранее он был лидером два года подряд - в 2010 и 2011 годах с состоянием 15,8 миллиарда долларов и 24 миллиарда долларов соответственно. Он также оказался самым стабильно богатым. Среднее состояние Лисина с 2004 по 2018 год составило 14 миллиардов долларов.

Второе место досталось основному бенефициару "Северстали" CHMF Алексею Мордашову - 18,7 миллиарда долларов. В первую десятку вошли еще три представителя отрасли: совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин (15,9 миллиарда долларов), акционер "Русала" Виктор Вексельберг (14,4 миллиарда долларов) и основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов с состоянием в 12,5 миллиарда долларов. При этом, хотя "Металлоинвест" вырос в цене, состояние Усманова сократилось на 2,7 миллиарда долларов из-за снижения оценки других его активов, в частности, телекоммуникационного холдинга, отмечает Forbes.

Состояние прошлогоднего лидера, совладельца "Сибура" и "Новатэка" NVTK Леонида Михельсона, уменьшилось на 400 миллионов долларов - до 18 миллиардов долларов. Он занял в рейтинге третье место. Состояние партнера Михельсона по "Сибуру" и "Новатэку" Геннадия Тимченко осталось на прежнем уровне - 16 миллиардов долларов.

Состояние крупнейшего акционера "Лукойла" LKOH Вагита Алекперова выросло на 1,9 миллиарда долларов - до 16,4 миллиарда долларов, владельца "Еврохима" Андрея Мельниченко - на 2,3 миллиарда долларов, до 15,5 миллиарда долларов, основного владельца LetterOne и "Альфа-групп" Михаила Фридмана - на 700 миллионов долларов, до 15,1 миллиарда долларов.