Глава ПФР: Новому кабмину России предстоит проработать вопрос повышения пенсий

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что перед новым правительством страны одной из главных задач в сфере пенсионной политики станет проработка повышения пенсий гражданам.

"Вопросы дальнейшего совершенствования пенсионной системы: и пенсионный возраст, и индексация работающим-неработающим, но самое главное, как повысить пенсии, ведь президент же сказал, что индексация должна быть выше инфляции - это вопросы, которые будут в фокусе внимания нового правительства", - рассказал глава Фонда.

"Дмитрий Медведев сказал, что вопрос не закрыт", - ответил Дроздов на вопрос о том, ведется ли в действующем кабмине вопрос возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.

Напомним что 7 мая, после вступления президента в должность на новый срок, как следует из Конституции, действующее правительство сложит свои полномочия и будет сформирован новый кабинет министров.