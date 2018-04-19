Потребительский сектор Британии в I квартале просел на 0,5% из-за "Зверя с Востока"

ЛОНДОН, 19 апр - ПРАЙМ. Потребительский сектор Великобритании в первом квартале снизился на 0,5% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года из-за аномальных холодов в марте, получивших прозвище "Зверь с Востока", - соответствующие данные привело Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

В марте продажи в потребительском секторе сократились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года из-за значительного снижения продаж бензина (на 7,4%). Это стало следствием "неблагоприятных погодных условий, которые отразились на поездках", отмечает ONS.

При этом единственный сектор, который продемонстрировал положительную динамику в марте, это розничные продажи в магазинах. Рост составил 0,8%, в том числе в связи с активными предпраздничными продажами на День Матери и Пасху. При этом из-за неблагоприятных погодных и транспортных условий многие британцы предпочитали делать покупки через интернет.

В марте Великобритания пережила сильные снегопады, сопровождаемые минусовыми температурами и порывистым ветром. Из-за непогоды была затруднена работа аэропортов и железных дорог, значительные проблемы возникали с движением автотранспорта. Десятки тысяч домов в Лондоне и на юго-востоке Англии испытывали проблемы с водоснабжением, в Ирландии без энергоснабжения остались 24 тысячи домов.