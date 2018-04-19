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РФ запросила через ВТО консультации с США по новым тарифам на сталь и алюминий


Мировая экономика / Экономика
  • #Российская Федерация в WTO
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БРЮССЕЛЬ/ЖЕНЕВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российская Федерация запросила через Всемирную торговую организацию (ВТО) консультации с США по поводу новых пошлин на импорт стали и алюминия, введенных президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ВТО.

"Российская Федерация запрашивает консультации с США", - отмечается в документе ВТО.

"Это процесс, который может привести к запросу со стороны России компенсаций", - пояснил в свою очередь агентству РИА Новости собеседник, знакомый с вопросом.

По словам источника, среди компенсационных мер, в частности, может быть снижение Вашингтоном тарифов по другим видам товаров для России.

Собеседник отметил, что в случае, если консультации не приведут к решению данного вопроса, Москва получит возможность в будущем ввести собственные пошлины с целью восстановления равновесия в международной торговле.

Также в беседе с агентством источник в делегации России при ВТО пояснил, что сам запрос на консультации в этом случае не означает начала спора в рамках Всемирной торговой организации.

"Это не спор в полном смысле слова. Это, скорее, обозначенная перспектива введения ответных мер при полном соблюдении правил ВТО", - отметил собеседник.

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