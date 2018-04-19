Юдаева: Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ в апреле уменьшилась

ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании совета директоров, который пройдет 27 апреля, уменьшилась, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Я точно скажу, что вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась", - заявила Юдаева.

На заседании 23 марта ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25%, и дал сигнал, что перейдёт к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. Однако на прошлой неделе рубль резко ослаб после введения США 6 апреля новых санкций в отношении российских компаний и граждан, что вызвало сомнения аналитиков в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ.

Юдаева также заявила, что траектория снижения ключевой ставки ЦБ РФ замедлится по сравнению с ожидавшейся ранее. "Я думаю, что траектория снижения ставки действительно чуть-чуть скорректируется вверх. Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее, это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров", - сказала Юдаева журналистам.

Также по ее словам, ЦБ РФ при изменении ситуации на рынке может корректировать как ежедневный, так и месячный объем покупок валюты для Минфина, растягивая его на более длинный горизонт, текущий месячный объем покупок, скорее всего, останется неизменным. "Скорее всего да, но будем смотреть на ситуацию, задача - чтобы в течение определенного горизонта просто то, что сейчас не купили, купить позже. Но какой этот горизонт - также может зависеть от ситуации" , - сказала она.



