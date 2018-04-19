ЦБ РФ к ближайшему заседанию пересмотрит ряд прогнозов, в том числе по инфляции

ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Банк России к ближайшему заседанию совета директоров по денежно-кредитной политике пересмотрит прогнозы по ряду показателей, в том числе по инфляции на 2018 год из-за произошедшего резкого ослабления курса рубля, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ДКП состоится 27 апреля. После введения новых санкций США против России рубль на прошлой неделе обвалился к доллару и евро. Курс доллара подскакивал выше 65 рублей, евро – выше 80 рублей. На этой неделе курс стабилизируется, рубль постепенно отыгрывает потери.

"Мы к каждому совету директоров всегда пересматриваем прогноз, делаем ревизию прогноза, исходя из последних событий. То ослабление курса, которое произошло, - оно определенный эффект на инфляцию будет иметь, значит, повлияет на ближайшие прогнозы. К последующим заседаниям будет лучше понятно, как развивается ситуация и какие эффекты будут на инфляцию", - сказала Юдаева.

По ее словам, последний прогноз ЦБ по инфляции на этот год был 3-4%. "Не забывайте, что последние данные о зарплате были настораживающие. Сейчас уже чуть менее настораживающие. С другой стороны, произошли все эти изменения с валютным курсом. Соответственно, все эти изменения нужно учесть", - пояснила она.

Первый зампред ЦБ отметила, что за последнее время эффект переноса курса на инфляцию существенно снизился. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если коэффициент переноса останется таким, каким был в последнее время, то эффект на инфляцию, безусловно, будет, но не очень большим", - считает она. "Коэффициент переноса работает иногда на больших отрезках времени. Когда идут колебания курса в обе стороны, эффект переноса происходит не всегда очень быстро и иногда не очень значительно и может занять несколько месяцев", - сказала Юдаева.

Например, в 2014 году эффект переноса в какой-то момент резко усилился, но в конце 2014 - начале 2015 года стало понятно, что это существенный и длительный шок, отметила она. "Когда мы имеем дело с шоком не таким длительным, то эффект переноса может быть менее выраженным и более размазанным по времени, потому что экономическим агентам нужно время, чтобы на него среагировать", - отметила она.

Кроме того, по словам Юдаевой, ЦБ может повысить прогноз по цене на нефть на ближайшие кварталы, пока не планирует менять среднесрочный прогноз. "Я не думаю, что сейчас есть так много оснований нефть пересматривать. Это прогноз на три года. Может быть на ближайшие кварталы мы пересмотрим", - сказала Юдаева. При этом, по ее словам, "текущая динамика не отражает того, что будет на среднесрочной перспективе".

Банк России в конце марта повысил свой прогноз по средней цене на нефть до 61 доллара за баррель на 2018 год (с 55 долларов за баррель), до 55 долларов за баррель на 2019 год (с 45 долларов) и до 50 долларов за баррель на 2020 год (с 42 долларов).

Отвечая на вопрос о том, может ли сохраниться текущий уровень нефтяных цен в среднесрочной перспективе, Юдаева отметила, что это только один из сценариев. "Насколько велика вероятность (повышения среднесрочных цен нефти - ред.) - требует оценки. Я не думаю, что она настолько уж велика, потому что разные события будут происходить - изменятся договоренности между странами ОПЕК, и одного этого достаточно для того, чтобы цена была скорректирована", - пояснила она.