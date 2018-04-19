Компании РФ в III квартале могут выплатить по внешнему долгу $12,2 млрд

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в третьем квартале 2018 года могут составить 12,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, во втором квартале может составить 14,9 миллиарда долларов, в третьем квартале - 16,7 миллиарда, отмечает ЦБ.

ЦБ также уточнил оценку фактических платежей по внешнему долгу российских компаний во втором квартале 2018 года. По данным регулятора, они могут составить 13,9 миллиарда долларов (ранее ЦБ давал оценку в 14,2 миллиарда).