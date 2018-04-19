Аксаков: Крым может привлечь около $1 млн в этом году за счет краудфандинга

ЯЛТА, 19 апр - ПРАЙМ. Крым может привлечь за счет краудфандинга около миллиона долларов в этом году, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Законопроект "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)", находящийся в настоящее время на рассмотрении в Госдуме, регулирует отношения по привлечению инвестиций посредством инвестиционных платформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ.

"Около миллиона долларов в год", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, сколько может выручить Крым за счет краудфандинга. Позднее он уточнил, что такой доход ожидается в этом году, а в последующие годы сумма будет расти и составит "миллионы долларов в год".

"Я рассчитываю, что одна из инвестиционных платформ для проведения ICO будет зарегистрирована здесь и активно будет работать с проектами крымскими, чтобы привлечь финансирование на эти проекты. Это и дополнение, и альтернатива. Это конкуренция традиционным системам, например банковской и финансовой. Была оценка, что если был бы призыв профинансировать Керченский мост за счет средств населения и предприятий, просто через краудфандинг, можно было бы построить три керченских моста", - добавил Аксаков.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд ЯМЭФ при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.