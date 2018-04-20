ЦБ 18 апреля купил на рынке для Минфина валюту на 17,8 млрд руб

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Банк России в среду, 18 апреля, купил валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина на 17,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные регулятора.

Банк России во вторник, 17 апреля, возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, связанного с волатильностью на рынке. Согласно данным ЦБ, до этого последняя покупка валюты на рынке состоялась 6 апреля - с расчетами 9 апреля было куплено валюты на 11,6 миллиарда рублей. ЦБ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.

Как поясняли РИА Новости в ЦБ, расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке, однако изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема.

Минфин РФ, приостановив покупку валюты из-за ослабления рубля, пока не намерен пересматривать месячный объем операций, говорил 11 апреля министр финансов Антон Силуанов. В свою очередь, замглавы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин 12 апреля сказал, что Банк России может в отдельные дни не покупать на рынке валюту для Минфина или уменьшать объемы, чтобы не повышать этими операциями волатильность рынка, но не видит рисков невыполнения месячных заявок министерства.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.

Министерство ранее сообщало, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей. Как отмечает ЦБ, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.