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Годовую инфляцию в РФ в марте ускорили овощи: "борщевой набор" подорожал на 15,7%


Экономика

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Инфляция в РФ в марте ускорилась в основном из-за удорожания плодоовощной продукции: годовые темпы прироста цен на овощи "борщевого набора" составили в марте 15,7% против февральских 8,9%, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен".

Глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев в середине апреля сообщил, что годовая инфляция в марте составила 2,4%, в апреле-мае ЦБ ожидает некоторого ее ускорения.

"В марте 2018 года отмечалось некоторое повышение инфляции как в годовом, так и в месячном выражении с исключением сезонности. Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. При этом рост цен на плодоовощную продукцию происходил более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России", - говорится в документе.

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