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Инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до 7,8%


Экономика / Макроэкономика

 

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев в апреле снизились до 7,8% с 8,5% в марте, говорится в обзоре ЦБ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

"В апреле 2018 года прямая оценка ООО "инФОМ" инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, снизилась в соответствии со сложившимся трендом (7,8% по сравнению с 8,5% в марте)", - говорится в документе.

Отмечается, что опрос проходил до увеличения курсовой волатильности на фоне ужесточения санкций. Регулятор отмечает, что эти факторы могут привести к временному росту инфляционных ожиданий.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Санкции вызвали волатильность на фондовых рынках и резкое падение курса рубля.

Так или иначе, но исходя из результатов опроса следует, что все больше россиян наблюдают замедление инфляции и ожидают сохранения инфляции на низком уровне в будущем. Потребительские настроения респондентов в целом остались позитивными, показывает опрос. При этом отношение населения к крупным покупкам не изменилось, а к сбережениям – восстановилось после ухудшения в марте.

По данным ЦБ, годовая инфляция в марте составила 2,4%, в апреле-мае регулятора ожидает некоторого ее ускорения. Прогноз Банка России по инфляции на 2018 год сейчас оставляет 3-4%.

 

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