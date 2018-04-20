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Лавров: Россия никакие критерии снятия санкций обсуждать не будет


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль заявил, что Москва никакие критерии снятия экономических санкций обсуждать не намерена.

"Обсуждать никакие критерии снятия санкций мы не будем и уступок в том, что касается переписывания минских договоренностей, мы делать не собираемся", - считает дипломат и добавил, что "санкции, которые были нелегитимно, в одностороннем порядке введены против Российской Федерации, наносят ущерб всем". 

Он также выразил свою уверенность в том, что здравый смысл в отношениях России и Евросоюза возобладает. "Я уверен, что здравый смысл возьмет верх и отношения между Евросоюзом и Российской Федерацией, между членами Евросоюза и РФ будут строиться, исходя из коренных национальных интересов каждого из партнеров, а не исходя из интересов геополитических игр, причем проецируемых очень часто извне нашего региона", — подытожил Лавров.

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